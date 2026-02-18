Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı - Son Dakika
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı

Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18.02.2026 18:35
ABD’de özellikle Kaliforniya eyaletindeki otoyollarda kullanılmaya başlanan parlak turuncu şeritler, yol çalışmalarında sürücü farkındalığını ciddi biçimde artırarak hız düşüşü ve gece görüşünde daha yüksek güvenlik sağladı. Hayata geçirilen uygulama, klasik yol çizgilerine eklenen bu renkli uyarılarla kazaların azaltılmasını hedefliyor.

ABD'nin batısında yol alan sürücülerin son yıllarda fark etmeye başladığı parlak turuncu çizgiler, özellikle Kaliforniya güzergâhlarında giderek daha görünür hale geliyor. İlk bakışta bir optik yanılsama gibi algılansa da bu renkli şeritler, yol güvenliğini artırmak için planlı bir uygulamanın parçası olarak hayata geçirildi.

SÜRÜCÜLERE GÜÇLÜ BİR GÖRSEL UYARI VERİYOR

Projeyi yürüten Kaliforniya Ulaştırma Bakanlığı (Caltrans), klasik beyaz yol çizgilerinin yanına ya da üzerine geçici turuncu işaretler ekleyerek sürücülere güçlü bir görsel uyarı vermeyi hedefliyor. Özellikle yol çalışmaları, geçici hız sınırlamaları ve şerit değişimleri sırasında bu renklerin daha hızlı fark edilmesi amaçlanıyor.

Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı

İKİ FARKLI YÖNTEM TEST EDİLİYOR

The Sun'daki habere göre, ekipler eski çizgileri tamamen silmek yerine iki ayrı teknik kullanıyor. Bir yöntemde turuncu renk beyaz şeritlerin hemen yanına eklenirken, diğerinde ise şeritlerin önüne dikey biçimde uygulanarak yüksek kontrast oluşturuluyor. Her iki yaklaşım da sürücülerin yönlendirmeleri daha net algılamasını sağlamak için tasarlandı.

Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı

GÜVENLİĞE ETKİSİ RAKAMLARLA ORTAYA KONDU

Otomotiv ve teknoloji yayıncılığı yapan SlashGear tarafından aktarılan anket sonuçlarına göre, pilot uygulamaya katılan sürücülerin büyük bölümü bu çizgilerin çalışma alanlarında olduklarını daha hızlı fark ettiklerini belirtti. Katılımcıların önemli bir kısmı hızlarını düşürdüklerini söylerken, gece görüşünde turuncu işaretlerin klasik koni ve tabelalardan çok daha net seçildiği vurgulandı.

Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı

AMAÇ: DAHA FAZLA FARKINDALIK, DAHA AZ KAZA

Uzmanlara göre parlak turuncu rengin alışılmış yol işaretlerinden farklı olması, sürücü beyninde "dikkat" refleksini daha hızlı tetikliyor. Uygulamanın temel hedefi de yol çalışmalarında kafa karışıklığını azaltmak, sürüş davranışlarını yavaşlatmak ve kazaların önüne geçmek. Yetkililer, olumlu geri dönüşlerin devam etmesi halinde turuncu şeritlerin Kaliforniya genelinde çok daha geniş alanlarda kullanılabileceğini belirtiyor.

