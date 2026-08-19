Yeni Vize Düzenlemesine Dava Açıldı

(ANKARA) - ABD'de sendikalar ve hak savunucusu kuruluşlar, yabancı öğrenci ve gazetecilerin ülkede kalış sürelerini sınırlayan yeni düzenlemenin durdurulması için dava açtı. Düzenleme, öğrenciler için "eğitim süresince geçerli statü" sistemini kaldırarak kalış süresini en fazla dört yılla, yabancı gazeteciler için ise 240 günle sınırlandırıyor.

ABD'de sendikalar ve hak savunucusu kuruluşlardan oluşan bir koalisyon, yabancı öğrenciler, değişim programı katılımcıları ve yabancı gazetecilerin ülkede kalabilecekleri süreyi sınırlandıran yeni düzenlemenin uygulanmasını durdurmak amacıyla Massachusetts Federal Bölge Mahkemesi'nde dava açtı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) hazırladığı nihai düzenleme, pazartesi Federal Register'da yayınlamıştı. 15 Eylül'de yürürlüğe girmesi öngörülen kural, uluslararası öğrencilerin kullandığı F vizeleri, kültürel değişim programlarına yönelik J vizeleri ve yabancı basın mensuplarının kullandığı I vizeleri kapsamında ABD'de izin verilen kalış sürelerini yeniden düzenliyor.

ÖĞRENCİLERE EN FAZLA DÖRT YIL, GAZETECİLERE 240 GÜN SINIRI

Mevcut sistemde F ve J statüsündeki kişiler, belirli bir son tarih yerine "eğitim/program süresince geçerli statü" (D/S) olarak adlandırılan uygulama kapsamında, programlarının koşullarını yerine getirdikleri sürece ABD'de yasal olarak kalabiliyor. Bu sistem, öğrencilerin eğitimleri devam ettiği sürece ayrıca federal makamlardan kalış süresi uzatımı istemeden statülerini korumalarına imkan tanımakta.

Yeni düzenlemeyle öğrenciler ve değişim programı katılımcıları, programlarının süresine bağlı olarak ancak en fazla dört yıllık sabit bir dönem için kabul edilecek. Dört yıldan uzun süren eğitim veya programlarda ABD'de kalmaya devam etmek isteyenlerin Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri'ne uzatma başvurusu yapması gerekecek.

Yabancı gazetecilerin I statüsündeki kalış süresi ise en fazla 240 gün olacak. Çin pasaportu taşıyan gazeteciler için süre 90 günle sınırlandırılırken, ihtiyaç halinde uzatma başvurusu yapılabilecek.

Düzenleme ayrıca bazı F-1 öğrencileri için eğitim sonrasında ABD'den ayrılmak üzere tanınan süreyi 60 günden 30 güne indiriyor ve program veya okul değişikliklerine yönelik yeni kısıtlamalar getiriyor.

"ÖĞRENCİLER FIRSATLARINI, OKULLAR YETENEKLERİ KAYBEDECEK"

Açılan davada koalisyon, değişikliklerin üniversiteler, uluslararası öğrenciler ve akademisyenler açısından "yıkıcı" sonuçlar doğuracağını savundu. Dava dilekçesinde, öğrencilerin eğitimlerinin ortasında yasal statülerini kaybetme ihtimalinin yabancı öğrencileri ABD'den uzaklaştırabileceği belirtildi.

Davacılar, "Öğrenciler fırsatlarını, okullar yetenekleri kaybedecek. Kamuoyu ise ABD'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olan eğitimin sağladığı milyarlarca dolarlık ekonomik katkıdan mahrum kalacak" ifadelerini kullandı.

Gazetecileri ve medya çalışanlarını temsil eden NewsGuild-CWA sendikasının başkanı Jon Schleuss da düzenlemeyi yabancı basın mensuplarına yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise yeni sistemin yabancı öğrencilerin ve diğer vize sahiplerinin statülerinin daha düzenli denetlenmesini sağlayacağını savunuyor. Bakanlık, nihai düzenlemenin bu kişilerin ABD'de geçici olarak bulundukları süre boyunca kurallara uyup uymadıklarının daha etkin değerlendirilmesini amaçladığını bildirdi.