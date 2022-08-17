Yeni Zelanda sele teslim! 210 evin tahliye edildiği ülkede OHAL ilan edildi - Son Dakika
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Yeni Zelanda sele teslim! 210 evin tahliye edildiği ülkede OHAL ilan edildi

17.08.2022 11:43

Yeni Zelanda'da etkili olan şiddetli yağışların ardından sel felaketi yaşanıyor. Yaşanan doğal felaket sonucu ülke çapında OHAL ilan edilirken, selden etkilenen bölgelerdeki 210 evin tahliye edildiği bildirildi.

Dünyanın Kuzey yarımküresi sıcaktan kavrulurken güneyi sel felaketi yaşıyor. Yeni Zelanda'da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

210 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yeni Zelanda'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonucu evler ve yollar sular altında kaldı. Nelson kentinde bulunan Maitai Nehri'nin sel nedeniyle taşmasının ardından ise Nelson ve ülkenin Batı kıyısında olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, nehir yakınında yaşayan herkesin tahliye edilmesi için çalışmalara başlarken, şu ana kadar selden etkilenen Nelson'da yaklaşık 70 ev ve batı sahilinde ise 140 evin tahliye edildiğini bildirdi. Vatandaşlara selden korunmaları için güvenli yerlere gidin çağrısı yapan yetkililer, insanlara köprülerden ve nehirlerden uzak durmaları konusunda da uyardı.

BULLER NEHRİ'NİN ZİRVE SEVİYEYE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batı yakasındaki Buller bölgesindeki Westport kasabasındaki vatandaşların, önümüzdeki perşembe günü Buller Nehri'nin zirve seviyelere ulaşmadan tahliye edilmesinin istendiği belirtildi.

ÜLKE HER YIL SELE TESLİM

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl haziran ayında da meydana gelen sel nedeniyle binde fazla ev elektriksiz kalmış, 240'tan fazla hane tahliye edilmiş ve eğitime ara verilmişti.

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Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Nelson, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeni Zelanda sele teslim! 210 evin tahliye edildiği ülkede OHAL ilan edildi - Son Dakika

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