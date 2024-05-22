Yeni Zelanda\'da soyu tükenmiş bir kuş türüne ait tek bir tüy müzayedede yüksek fiyata satıldı

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Yeni Zelanda'da soyu tükenmiş bir kuş türüne ait tek bir tüy müzayedede 28.417 Amerikan dolarına (915 bin TL) satıldı.

Webb's Müzayede evi, başta 3 bin dolara satılması beklenen tüyün satış fiyatının, aynı kuş türüne ait daha önceki rekoru %450 oranında aştığını açıkladı.

Huia kuşu, günümüzde Yeni Zelanda'yı oluşturan adaların yerel halkı Maorilerce kutsal sayılıyordu.

Kuşun tüyleri, sıklıkla kabile şeflerinin ve ailelerinin başlıklarına takılıyor, hediye ediliyor ya da ticareti yapılıyordu.

Huia kuşu son olarak 1907'de görüldü, ancak bundan 20 ila 30 yıl sonra da görüldüğü belirtilse de bunlar teyit edilemedi.

Huia, sarı çiçekli akasya kuşları familyasından, küçük bir ötücü kuştu. Zıplama yeteneği ve güzel tüyleri ile biliniyordu.

Müzayede evi satılan tüyün "harika bir durumda" olduğunu belirtti.

Tüy, Maori yapımı eserleri koruma altına almayı hedefleyen bir kategori olarak "taonga tuturu" olarak kayıtlara geçti.

Bunları sadece lisanslı koleksiyoncular satın alabiliyor ve ülkeden sadece Kültür ve Miras Bakanlığı'nın izniyle çıkarılabiliyor.

Yeni Zelandalıların yoğun ilgisinin fiyatı yükselttiği kaydediliyor.

Geçmişte Huia tüyleri Maori halkı arasında bir statü sembolü olarak görülüyordu.

Avrupalıların adalara gelişinden önce de nadir görülen tür, koleksiyoncuların hedefi haline geldi ve daha sonra soyu tükendi.