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Yeni Zelanda'daki maden faciasından 11 yıl sonra insan kalıntılarına ulaşıldı - Son Dakika

Yeni Zelanda'daki maden faciasından 11 yıl sonra insan kalıntılarına ulaşıldı

17.11.2021 11:02
Yeni Zelanda'daki maden faciasından 11 yıl sonra insan kalıntılarına ulaşıldı

Yeni Zelanda'da 29 kişinin hayatını kaybettiği Pike River maden faciasından 11 yıl sonra hayatını kaybeden kişilerden bazılarının kalıntıları tespit edilip görüntülendi.

Yeni Zelanda'da 29 kişinin hayatını kaybettiği Pike River maden faciasından 11 yıl sonra hayatını kaybeden kişilerden bazılarının kalıntıları tespit edilip görüntülendi. Polisten yapılan açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine olan saygıdan ve bunun devam eden bir polis soruşturması olması nedeniyle şu anda bu görüntüler yayınlanmayacaktır" denildi.

Yeni Zelanda'da Kasım 2010'da ülkenin Güney Adası'nın Batı Kıyısı'ndaki Pike River madeninde meydana gelen patlamada 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili devam eden soruşturmayla ilgili Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, insan kalıntılarının görüntülerine ulaşıldığı ve polisin 29 kurbanın ailelerine konuyla ilgili bilgi verdiği belirtildi. Madenin girişinden itibaren en uzak noktalarından çekilen kalıntı görüntülerinin patologlar tarafından incelendiği ve kalıntıların konumu nedeniyle polisin onlara ulaşamayacağı ifade edildi.

"AİLELERE OLAN SAYGIDAN GÖRÜNTÜLER YAYINLANMAYACAK"Açıklamada Başkomiser Peter Read'ın, "29 kişinin trajik bir şekilde hayatını kaybettiği Pike River Madeni felaketinin üzerinden yaklaşık 11 yıl geçti. Ailelere cevap sağlamaya çalışırken, bu görüntüler soruşturmaya katkıda bulunacak" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, kalıntıların kimliğinin tespit edilemediği ancak adli tıp uzmanlarına danışılacağı da belirtilirken, "Araştırmamıza dayanarak, kalıntıların bulunduğu bölgede (facia sırasında) çalışan altı ila sekiz kişi olduğuna inanıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine olan saygıdan ve bunun devam eden bir polis soruşturması olması nedeniyle polis şu anda bu görüntüleri yayınlamayacaktır" denildi.

Öte yandan, ek sondaj programının Haziran ayında başladığı, bu çalışmanın sondaj kuyularının yakınında madendeki koşulların dijital olarak taranmasını ve fotoğraflanmasını sağladığı ve devam eden sondaj programının yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Polis, insan kalıntıların 2 kişiye ait olduğunu tespit ettiklerini ve muhtemelen bir üçüncü kişinin kalıntılarını da bulduklarını belirtti.


Yeni Zelanda, Kasım, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Yeni Zelanda'daki maden faciasından 11 yıl sonra insan kalıntılarına ulaşıldı - Son Dakika Dünya


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