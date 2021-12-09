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Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı - Son Dakika

Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı

09.12.2021 12:14
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı

Yeni Zelanda, bir sonraki neslin sigara kullanmasının resmen yasaklanacağını duyuruldu. Hükümetin kararına göre 2008 yılında sonra doğanlar, önümüzdeki yıl çıkması beklenen yasa kapsamında artık sigara ve tütün ürünü alamayacak.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Dr Ayesha Verall konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istiyoruz" dedi.

2025'TEN SONRA TAMAMEN YASAKLAMAYI HEDEFLİYORLAR

Şu anda Yeni Zelandalı yetişkinlerin yaklaşık yüzde 13'ü sigara içerken, bu oran yaklaşık 10 yıl önce yüzde 18'di. Ülkede sigara içme oranının 2025 yılına kadar yüzde 5'e düşürülmesi, sonrasında tamamen yasaklanması hedefleniyor.

SİGARA SATAN DÜKKAN SAYISI 500'ÜN ALTINA DÜŞÜRÜLECEK

Alınan kararlar arasında ülkede tütün oranlarındaki nikotin seviyelerinin sınırlandırılması da yer alırken, sigara satan dükkan sayısı da 500'ün altına düşürülecek ve bağımlılık servislerine daha çok fon ayrılacak. Yeni kısıtlamalar e-sigara ürünlerini ise etkilemeyecek.

KARARLAR MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Ülkedeki sağlık uzmanları, tütüne erişimi azaltan ve sigaralardaki nikotin seviyelerini kısıtlayan kararları memnuniyetle karşıladı. Otago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Janet Hook, "Bu, insanların zararlı ürünleri bırakmasına veya daha az zararlı ürünlere geçmesine yardımcı olacak ve gençlerin nikotin bağımlısı olma ihtimalini çok daha düşük hale getirecek" dedi.

Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı

Yeni Zelanda, Sigara, Tütün, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı - Son Dakika
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