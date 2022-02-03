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Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, din adamlarının tacizle suçlandığını kabul etti - Son Dakika

Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, din adamlarının tacizle suçlandığını kabul etti

03.02.2022 10:07
Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, din adamlarının tacizle suçlandığını kabul etti

Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, 1 Şubat'ta açıklama yaparak ülkede 1950'den bu yana kilisede görevli din adamlarının yüzde 14'ünün tacizle suçlandığını kabul etti.

Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, 1 Şubat'ta açıklama yaparak ülkede 1950'den bu yana kilisede görevli din adamlarının yüzde 14'ünün tacizle suçlandığını kabul etti.

Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, kilise içinde gerçekleştiği bildirilen taciz iddialarının büyüklüğünün ilk kez yürütülen kapsamlı araştırmalardan sonra tespit edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre; 1950'den bu yana Katolik din adamlarına, rahibelere ve kilisede görevli ama meslekten olmayan kişilere karşı 1122 kişi tarafından toplamda 1680 taciz ihbarı yapıldığı ve bu iddiaların 1350 tanesinin çocukları içerdiği ifade edildi. Din adamlarını içeren taciz iddialarının yüzde 14 olduğu vurgulandı.

TACİZ SUÇLAMALARININ YARISI CİNSEL İÇERİKLİKatolik Kilisesi, 428 Katolik cemaati, 370 Katolik okulu ve 67 diğer bakım kurumunun kayıtları üzerinden yürütülen kapsamlı araştırma sonucunda; bildirilen taciz iddialarının neredeyse yarısının cinsel içerikli olduğunu açıkladı.

Rapor doğrultusunda, Katolik piskoposluğunda çalışan din adamlarının yüzde 14'ü, rahipler dahil erkek cemaat üyelerinin yüzde 8'i ve rahibeler dahil kadın cemaat üyelerinin yüzde 3'ünün tacizle suçlandığı ifade edildi.


Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, din adamlarının tacizle suçlandığını kabul etti
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Katolik Kilisesi, Yeni Zelanda, Katolik, Taciz, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, din adamlarının tacizle suçlandığını kabul etti - Son Dakika Dünya


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