Yeni Zelanda polisi, bavullardaki çocuk cesetleri gizemini çözmeye çalışıyor

Yeni Zelanda polisi, geçen hafta bir ailenin evine getirilen ve aileye ait olmayan iki bavulun içinden çıkan ceset kalıntılarının, ilkokul çağındaki iki çocuğa ait olduğunu duyurdu. Söz konusu bavullar, Auckland kentinde yaşayan bir ailenin evine 11 Ağustos tarihinde bir depolama şirketi tarafından bırakılmış ve aile kendilerine ait olmayan bavullarda insan kalıntılarını keşfedince polisi arayarak ihbarda bulunmuştu.

Yeni Zelanda polis teşkilatından Anna Thompson tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, 11 Ağustos'tan itibaren konuyla ilgili soruşturma yürüttüklerini ve söz konusu bavullardaki ceset kalıntılarının ilkokul çağındaki iki çocuğa ait olduğunu belirtti. Açıklamada "İlk otopsi sonuçları, bu çocukların geçen hafta bulunmadan birkaç yıl önce ölmüş olabileceğini gösteriyor" denildi.Polis, adreste yaşayan ailenin olayla bir ilgisi olmadığını belirterek olayın ne zaman, neden ve nasıl olduğunu bulmaya çalıştıklarını ifade etti.