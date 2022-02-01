Pakistan'da 18 yaşındaki Ali Zain adlı oyun bağımlısı genç, 18 Ocak günü polis ekiplerine annesini, bir erkek ve iki kız kardeşini silahla öldürdüğünü itiraf etti.
Açıklanan bilgilere göre, Zain'in PUBG adındaki oyunun bağımlısı olduğu aktarıldı. Polisin; ailesini öldüren çocuğun, aile üyelerini öldürdükten sonra oyundaki gibi yeniden hayata döneceklerini düşündüğünü söylediği iddia edildi.
Emniyet yetkilileri Lahore kentinde meydana gelen olayın tek olmadığını belirterek oyunun yasaklanması talebinde bulundu. PUBG oyunu, şiddet içermesi sebebiyle daha önce Pakistan'da yetkililer tarafından geçici olarak kapatılmıştı.
Son Dakika › Dünya › Yeniden hayata dönecekler sandı! PUBG oynayan çocuk, annesini ve üç kardeşini öldürdü - Son Dakika Dünya