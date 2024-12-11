Yesevi Hareketi, Sednaya Hapishanesi\'nde Arama Kurtarma Çalışmalarına Katıldı

Dünya

YESEVİ Hareketi Hatay Şubesi, 20 kişilik ekiple Suriye'nin Şam kentindeki Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Yesevi Hareketi Hatay Temsilcisi Ertuğrul Şahbaz, Sednaya Hepishanesi'nin gizli kalan bölümlerindeki mahkumları kurtarmak için başlatılan çalışmalara 20 kişilik ekiple destek verdiklerini duyurdu. Çalışmalarla ilgili paylaşımda bulunan Şahbaz, "Suriye'deki zalim Baas rejiminin insanlık dışı işkencelerine sahne olan Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu karanlık ve acı dolu mekanda, mazlumların sesini duyurmak ve geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmak için emek verdik. Zulme karşı vicdanı, mazlumlara karşı sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı.