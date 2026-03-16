Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı saldırı - Son Dakika
Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı saldırı

Yeşil Bölge\'deki otele nokta atışı saldırı
16.03.2026 22:57
Yeşil Bölge\'deki otele nokta atışı saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyulurken, Yeşil Bölge'de bulunan bir otelin İHA ile hedef alındığı bildirildi. Saldırı sonrası binanın üst katından dumanlar yükselirken, olayın arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

YEŞİL BÖLGE'DEKİ OTELE İHA SALDIRISI

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu "Yeşil Bölge" yakınları başta olmak üzere birçok farklı bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldi. Yeşil Bölge'de bulunan bir otelin üst katının insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırının kim tarafından düzenlendiği bilinmezken, otel çatısından dumanların yükseldiği görüldü. Irak makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Son Dakika Dünya Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    yabancı misyon askerlerinin kaldığı otel. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir.
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir.
22:37
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
19:34
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
SON DAKİKA: Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı saldırı - Son Dakika
