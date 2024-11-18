Yolsuzluğa karışan kamu görevlileri iç çamaşırlarıyla halkın önüne çıkarıldı

Dünya

"1 milyar liraya tek bir logo" iddiasına bankadan yanıt var

Mahkemede yaptığı hareket hakimi bile şaşırttı

El Salvador'da, Tasarruf ve Kredi Kooperatifi çalışanları ve yöneticileri, kara para aklama ve kamu ekonomisini dolandırma suçlarından tutuklandı.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, yolsuzluğa bulaşan kamu görevlilerini çamaşırlarıyla ifşa etti.

GÜVENLİK DANIŞMANI GÖZALTINDAYKEN ÖLDÜ

El Salvador'un eski güvenlik danışmanı Alejandro Muyshondt da iktidar partisi üyelerinden birini yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı için tutuklanmış, eski ulusal güvenlik danışmanının belirsiz koşullarda gözaltındayken öldüğü bildirilmişti.