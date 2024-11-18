El Salvador'da, Tasarruf ve Kredi Kooperatifi çalışanları ve yöneticileri, kara para aklama ve kamu ekonomisini dolandırma suçlarından tutuklandı.
Devlet Başkanı Nayib Bukele, yolsuzluğa bulaşan kamu görevlilerini çamaşırlarıyla ifşa etti.
El Salvador'un eski güvenlik danışmanı Alejandro Muyshondt da iktidar partisi üyelerinden birini yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı için tutuklanmış, eski ulusal güvenlik danışmanının belirsiz koşullarda gözaltındayken öldüğü bildirilmişti.
Son Dakika › Dünya › Yolsuzluğa karışan kamu görevlileri iç çamaşırlarıyla halkın önüne çıkarıldı - Son Dakika
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