Yolsuzluğa karışan kamu görevlileri iç çamaşırlarıyla halkın önüne çıkarıldı - Son Dakika
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Dünya

Yolsuzluğa karışan kamu görevlileri iç çamaşırlarıyla halkın önüne çıkarıldı

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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yolsuzluğa bulaşan kamu görevlileri iç çamaşırıyla ifşa edildi. Tasarruf ve Kredi Kooperatifi çalışanları ve yöneticilerini halkın önüne çıkaran Devlet Başkanı Nayib Bukele son dönemdeki birbirinden ilginç hamlelerine bir yenisini ekledi.

18.11.2024 10:21
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El Salvador'da, Tasarruf ve Kredi Kooperatifi çalışanları ve yöneticileri, kara para aklama ve kamu ekonomisini dolandırma suçlarından tutuklandı.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, yolsuzluğa bulaşan kamu görevlilerini çamaşırlarıyla ifşa etti.

GÜVENLİK DANIŞMANI GÖZALTINDAYKEN ÖLDÜ

El Salvador'un eski güvenlik danışmanı Alejandro Muyshondt da iktidar partisi üyelerinden birini yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı için tutuklanmış, eski ulusal güvenlik danışmanının belirsiz koşullarda gözaltındayken öldüğü bildirilmişti.

Yolsuzluğa karışan kamu görevlileri iç çamaşırlarıyla halkın önüne çıkarıldı

Nayib Bukele, Orta Amerika, El Salvador, Politika, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yolsuzluğa karışan kamu görevlileri iç çamaşırlarıyla halkın önüne çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • serkan Eriser:
    bizde makam yükseltip ödüllendirirler 39 1 Yanıtla
  • Behzat:
    darısı bizim memlekete. 28 0 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Turkiye de yapılsa yarisi donsuz kalir 27 0 Yanıtla
  • Mustafa Akçay:
    Helal olsun iyi uygulama 11 0 Yanıtla
  • Alaattin Yazici Yazici:
    bizim sahtekar gıdacılara yapacaksın, ama ne lazım hükümete para lazım ver parayı şirketi değiştir devam et 9 0 Yanıtla
  • Aydın Yıldırım:
    ekreme don bile giydirmem 4 4 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    bizim tepeden asagiya baslasa chp li belediyelere varana kadar neler var neler 5 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    eski haber bu . önceden zaten yayımladınız 3 1 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Nasıl iç çamaşır bunlar, herkes aynı tip 2 1 Yanıtla
  • Ali tekeş:
    Popolarına sille vuruldun 0 1 Yanıtla
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