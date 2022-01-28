Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!

ABD'de yolu trafiğe kapatan bir kişi olay yerine gelen polislere direnince kurşun yağmuruna tutuldu.

Kurbanın baldızı The Daily Beast'e verdiği demeçte, Eastep'in dört yıllık kız arkadaşıyla yeni evlendiğini söyledi.

Eastep'in kimseyi rahatsız etmediği halde haksız yere infaz edildiğini söyleyen yakınları; zavallı adamın yere düştükten sonra bile kurşunlandığını söylüyor.

Öte yandan Eastep'e ateş eden polislerin üstünde şok tabancası da olduğu, ama bunu kullanmadıkları da öğrenildi.