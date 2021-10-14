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Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde - Son Dakika

Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde

14.10.2021 17:29

ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken ile bir araya gelen Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'dan Doğu Akdeniz sözleri geldi. Dendias, egemenliklerinin tehdit altında olduğunu ve savaşa hazır olduklarını dile getirdi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlılığıyla karşılaşan Yunanistan, dışarıdan destek arıyor. İki hafta önce Fransa ile protokol imzalayan Yunanlar bu sefer de ABD'den destek arayışına girdi.

ÜS KURMAYI HEDEFLİYORLAR

Yakın zamanda ABD ile yapılan tatbikatlarla birlikte belirli noktalara üs kurulmasına sıcak bakan Yunanistan, iki ülke arasındaki anlaşmaları masaya yatırdı. Protokol imzalanması sırasında Yunanistan'ın uluslararası hukuka riayet ettiği açıklamalarını yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD- Yunanistan işbirliğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yunan- ABD görüşmesinde çok konuşulacak 'Doğu Akdeniz savaşı' sözleri! Resmen tehdit etti

"DURUM HER AN SAVAŞA GİDEBİLİR"

Aylardır süren görüşmeler sonucunda Washington ile Atina arasında derinleşen askeri iş birliğine değinen Dendias, "Egemenliğimiz tehdit altında. Durum her an savaşa gidebilir. Biz de her ihtimale hazırız" dedi.

Yunan- ABD görüşmesinde çok konuşulacak 'Doğu Akdeniz savaşı' sözleri! Resmen tehdit etti

"BARIŞA YÖNELİK TEHLİKELİ EYLEMLER"

Yunanistan'ın bölgedeki rolünün oldukça önemli olduğunu dile getiren Dendias şöyle konuştu:

"Göç krizinden ve Doğu Akdeniz'deki gerilimden sonra geçen sene bunun önemi, daha da arttı. Altını çizdiniz. ABD ve Yunanistan kararlı dediniz. Burada tüm ülkelerin egemenliğini korumak için barışa yönelik tehlikeli eylemler de dahil.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan, bir savaş sebebiyle karşı karşıya. Bir savaş tehdidi söz konusu. Burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir. Her gün de provokasyona maruz kaldığımızı belirtmeliyim. Yunanistan, diplomasi yoluyla sorunları çözmede kararlı. Uluslararası hukuka riayet etmede de kararlı."

Yunan- ABD görüşmesinde Doğu Akdeniz savaşı sözleri tehdit niteliğinde

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Son Dakika Dünya Yunan- ABD görüşmesinde 'Doğu Akdeniz savaşı' sözleri tehdit niteliğinde - Son Dakika Dünya


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