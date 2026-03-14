Yunan bandıralı bir petrol tankerinin Rusya sularında vurulduğu bildirildi

14.03.2026 19:02
Yunan bandıralı bir petrol tankerinin Rusya karasularında vurulduğu bildirildi.

Karadeniz'de Yunan bandıralı bir petrol tankeri Rusya karasularında vuruldu.

"BİLİNMEYEN BİR CİSİM" TARAFINDAN VURULDU

Geminin işletmecisi Maran Tankers Management şirketinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndaki Caspian Pipeline Consortium Terminali'ne Kazak petrolünü almak üzere giriş yapması beklenen "Maran Homer" isimli Yunan bayraklı geminin Rusya karasularında "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğu kaydedildi.

Mürettebatın güvende olduğu belirtilen açıklamada, hafif maddi hasar oluşan geminin yüklü olmaması nedeniyle çevre için bir tehlike oluşturmadığı ifade edildi. Açıklamada, geminin Novorossiysk Limanı'ndan ayrıldığı aktarıldı.

YUNAN HÜKÜMETİ ENDİŞELİ

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilias ise Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, Yunanistan hükümetinin uluslararası seyrüsefer güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA

