Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı - Son Dakika
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Dünya

Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı

Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
28.05.2025 16:36
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Yunanistan'da bir operasyon sırasında Yunan istihbarat görevlilerine ateş açıldı. Saldırının arkasından "Daltonlar" çetesi çıkarken, olayla ilgili Selanik ve Gümülcine'de 6 kişi tutuklandı.

Yunanistan'da istihbarat üyelerine yapılan saldırı ülke gündemine bomba gibi oturdu. Selanik kentinde bir gözetleme operasyonu yürüten Yunan istihbaratçılara ateş açıldı.

YUNAN İSTİHBARATINA SALDIRANLAR "DALTONLAR" ÜYESİ ÇIKTI

Saldırının detayları Yunan basınında yer aldı. Ülkede çıkan haberlere göre istihbaratçılara ateş açan kişilerin Türk olduğu belirtildi. Daha sonra bu kişilerin Daltonlar çetesinin üyelerinin olduğu bildirildi.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI VE ÖLÜM SÖZLEŞMESİ" İDDİASI

Yunan istihbaratının izlediği kişilerin de kim olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. İstihbaratçıların, Türkiye'den Yunanistan'a uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve Yunanistan'da gerçekleştirilen "ölüm sözleşmelerine" karıştıkları öne sürüldü. Ayrıca Yunanistan basını, bu kişilerin cinayet, gasp ve silah kaçakçılığına karıştığını yazdı.

ALTI TÜRK TUTUKLANDI

Haberlerde, istihbaratçılara ateş açan saldırganların 2023'ün eylül ayında Lutsa'daki silahlı çatışmada altı üyesi öldürülen çetenin operasyonel üyeleri olduğu belirtildi. Saldırının ardından operasyon düzenleyen Yunan istihbaratı, Selanik ve Gümülcine'de altı Türk'ü tutukladı.

Yunanistan, Gümülcine, Operasyon, Selanik, 3-sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram ÖZSOY:
    Turk istihbaratının yapamadıgını yunan yapıyor. ic isleri sov yapmaya devam etsin 27 23 Yanıtla
  • 6490203:
    doğru diyorsun bayram 10 17 Yanıtla
  • 220198:
    yorumlardaki trollere bak hergun daltonlar casperlar mit e saldiriyor ya iste naparsin bi yunan kadar olamadik gidin de miti yunana sorun birak suan birak ceteyi yunan istuhbarati sahaya mit geldi mi geri cekiliyor ama trollere ne soylesen bos nasilsa kitle musait ne kitlersen kitle aliyorlar 12 5 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    orada dalton sökmez ! 7 4 Yanıtla
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