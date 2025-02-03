Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Jeolojik Olaylar ve Avrupa Savunması Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Jeolojik Olaylar ve Avrupa Savunması Açıklamaları

Yunanistan Başbakanı Miçotakis\'ten Jeolojik Olaylar ve Avrupa Savunması Açıklamaları

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Brüksel'de savunma zirvesi öncesi yaptığı açıklamalarda, ülkesinin jeolojik olaylarla karşı karşıya olduğunu ve Avrupa'nın savunma otonomluğuna ihtiyaç duyduğunu belirtti. Miçotakis, 100 milyar avroluk fon önerisinde bulundu.

03.02.2025 17:55  Güncelleme: 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Brüksel'de düzenlenen ilk 'savunma' konulu zirve toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın yoğun bir jeolojik olayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB) Brüksel'deki ilk 'savunma' konulu zirve toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Miçotakis, Avrupa'nın savunma konusunda daha çok otonomluğa ihtiyaç duyduğunu belirterek, Avrupa'ya füze savunma kalkanı oluşturmak gibi faaliyetler için 100 milyar avroluk bir fon oluşturulmasını önerdiğini söyledi.

Miçotakis, son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin ise Yunanistan'ın yoğun bir jeolojik olayla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Miçotakis, "Ada sakinlerimizden her şeyden önce soğukkanlı olmalarını ve Sivil Koruma birimlerinin yönlendirmelerine uymalarını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği, Yunanistan, Politika, Brüksel, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Jeolojik Olaylar ve Avrupa Savunması Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:40 “Yenidoğan Çetesi“ sanığı İlker Gönen için cenaze töreni Alanda tek bir çelenk vardı "Yenidoğan Çetesi" sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
17:37 Celal Şengör’den Ege’deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık
17:34 Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek
17:34 Yunanistan’da büyük kaçış 7.3’lük depreme neden olan fay harekete geçti Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti
16:26 İstanbul’da kar alarmı Uçuşlar iptal edilecek İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
07:50 Arsenal Manchester City’yi paramparça etti Arsenal Manchester City'yi paramparça etti
07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
07:36 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri delirtecek sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
07:34 Ankara’da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 19:10:53. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Jeolojik Olaylar ve Avrupa Savunması Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.