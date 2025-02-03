Yunanistan Başbakanı Miçotakis\'ten Jeolojik Olaylar ve Avrupa Savunması Açıklamaları

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YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Brüksel'de düzenlenen ilk 'savunma' konulu zirve toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın yoğun bir jeolojik olayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB) Brüksel'deki ilk 'savunma' konulu zirve toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Miçotakis, Avrupa'nın savunma konusunda daha çok otonomluğa ihtiyaç duyduğunu belirterek, Avrupa'ya füze savunma kalkanı oluşturmak gibi faaliyetler için 100 milyar avroluk bir fon oluşturulmasını önerdiğini söyledi.

Miçotakis, son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin ise Yunanistan'ın yoğun bir jeolojik olayla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Miçotakis, "Ada sakinlerimizden her şeyden önce soğukkanlı olmalarını ve Sivil Koruma birimlerinin yönlendirmelerine uymalarını istiyorum" dedi.