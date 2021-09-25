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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı

25.09.2021 08:53

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile iş birliği arayışında her tür çabayı göstereceğini belirtti.

Türkiye ve Yunanistan arasında bir yılı aşkın süredir yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Türkiye ile diyalog kanallarını her zaman açık tutmak istediğini, 2020'de iki ülke arasında yaşanan gerginliğin tekrar etmesini istemediklerini söyledi.

"YUNANİSTAN 1995'TEN BERİ GÜÇ KULLANMA TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA"

Miçotakis, Yunanistan'ın egemenlik haklarını korumaya devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin aldığı "casus belli" kararı nedeniyle Yunanistan'ın 1995 yılından beri güç kullanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Türkiye ile iş birliği yaparak, yeni ortak düşmanlarla birlikte mücadele edilebileceğini savunan Miçotakis, Türkiye ile iklim krizi ve mülteci sorununda iş birliği yapılabileceğini kaydetti. Miçotakis, tarih ve coğrafyanın iki ülkeyi birbirine bağladığını ifade ederken, "Türkiye ile iş birliği arayışına devam etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım." dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı

Togo Cumhuriyeti, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
  • VATANDAŞ BİR: Elpidoforos Türk evi açılışına geldi diye linç ettiniz adamı ne suçu vardı samimiyet budur miçotakis hiç samimi bir lider değil bir anlık gaflet ile yunanistanı ateşe atacak kadar da çılgındır. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı - Son Dakika
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