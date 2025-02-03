Yunanistan\'da Ege Adaları\'nda Sismik Hareketlilik Üzerine Olağanüstü Toplantı

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YUNANİSTAN'da, Ege adalarında son günlerde artan sismik hareketlilik nedeniyle Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde olağanüstü toplantı gerçekleştirildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla dün gece yapılan toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ile olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, şu ana dek konuyla ilgili alınan kararların tedbir niteliğinde olduğunu belirterek, vatandaşlardan kararlara ve koyulan yasaklara riayet etmesini istedi.

Ege'deki Amargos Adası Belediyesi de 3 Şubat Pazartesi günü adadaki kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Adada tüm kültürel etkinlikler iptal edilerek, bölge sakinlerinden kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınması istendi.