Yunanistan'da İngiliz turist şezlongta tecavüze uğradı, saldırganlar müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Yunanistan'da İngiliz turist şezlongta tecavüze uğradı, saldırganlar müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Yunanistan'da İngiliz turist şezlongta tecavüze uğradı, saldırganlar müebbet hapis cezasına çarptırıldı

23.06.2023 16:42

Yunanistan'da tatil yapan 18 yaşındaki İngiliz turist, Girit'in kuzeyindeki Resmo plajında şezlongta güneşlenirken iki Pakistanlı göçmen erkeğin saldırısına uğradı. Kolları ve ayakları şezlonga bağlanan kadına tecavüz edildi. Olay sonrası saldırganlar müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Saldırganlar mahkemede tecavüzü itiraf ettiler ve Yunanistan'ın Trablus kentindeki cezaevlerinde ömür boyu hapis cezasına çaptırıldılar.

Yunanistan'da tatil yapan 18 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın şezlongta güneşlendiği sırada iki erkeğin saldırısına uğradı. Kolları ve ayakları şezlonga bağlanan kadına iki erkek tecavüz etti. Ülkede büyük infial yaratan olay sonrası kimlikleri tespit edilen saldırganları müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

27 ve 24 yaşlarındaki Pakistanlı göçmen iki erkek Girit'in kuzeyindeki Resmo plajında güneşlendiği sırada 18 yaşındaki İngiliz bir kızın yanına yaklaştı. Genç kadın erkeklerden rahatsız olup kalkmak istediği sırada iki adam onu şezlonga bağlayıp tecavüz etti.

YAŞADIKLARINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Protothema'nın bildirdiğine göre, genç turist Rethymno mahkemesine iki adamın onu nasıl şezlonga bağlayıp tecavüz ettiğini gözyaşları içinde anlattı. Yunan adasındaki korkunç saldırının hemen ardından 18 yaşındaki kız durumu polise ihbar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipleri kısa sürede 2 zanlıyı tespit edip tutukladı.

MAHKEMEDE İTİRAF ETTİLER

Kimliklerinin tespit edilmesiyle birlikte iki Pakistanlı göçmenin tutuklandığı ifade edildi. İki saldırgan tutuklandıkları sırada kurbanın cinsel birlikteliğe rıza gösterdiğini dile getirdi. Ancak mahkemede tecavüzü itiraf ettiler.

İÇERDE ÇÜRÜYECEKLER

Ömür boyu hapis cezasına çaptırılan saldırganlar Yunanistan'ın Trablus kentindeki cezaevlerinde yatacaklar.

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