Yunanistan'da Orman Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Yunanistan'da Orman Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Yunanistan\'da Orman Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 21.08.2023 13:27

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Başkent Atina'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Viotia Bölgesi'nde çıkan yangın nedeniyle iki yerleşim birimi tedbiren boşaltıldı. Yangın sonucu 80 yaşındaki bir çoban hayatını kaybetti. Dedeağaç'taki yangın ise 3. gününde hala kontrol altına alınamadı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının neden olduğu rüzgarlar nedeniyle yangını kontrol altına almak zorlaşıyor. Yangın sonucunda binlerce dönüm çam ormanı kül oldu, evler ve bir kilise tamamen yanarken tarım alanları, arı kovanları ve besi hayvanları da zarar gördü. Bölgede acil durum ilan edildi.

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, başkent Atina'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Viotia Bölgesi'nde, ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki yerleşim birimi tedbiren boşaltıldı.

Bölgedeki kamp alanı da güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

İhbar sonucu itfaiye ekiplerinin Viotia'daki mandırada bulduğu 80 yaşındaki çobanın ise besi hayvanlarını korumaya çalışırken hayatını kaybettiği tespit edildi.

Dedeağaç'taki yangın devam ediyor

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki ili Dedeağaç'taki orman yangını ise 3'üncü gününde hala kontrol altına alınamadı.

Dedeağaç-Feres yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Dedeağaç'ta rüzgarın şiddeti saatte 70 kilometreye kadar ulaşıyor.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının açıklamasına göre, bölgede hakim şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangını kontrol altına almak zorlaşıyor.

Yangının ilk iki gününde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yanmış, çok sayıda bina hasar görmüştü.

Yangın, bölgede tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar vermişti.

Bölgede çok sayıda yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

Dumanlar Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaşırken, bölgede acil durum ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Yunanistan, Dedeağaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'da Orman Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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