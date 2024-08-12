Yunanistan'da Orman Yangınları Yayılıyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Orman Yangınları Yayılıyor

Yunanistan\'da Orman Yangınları Yayılıyor

Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesindeki orman yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yayılmaya devam ediyor. Birçok kent ve kasabaya tahliye emri verilirken, birçoğuna da 'tahliye için hazır olun' uyarısı yapıldı. Çocuk hastanesi ve askeri hastane de tahliye ediliyor.

12.08.2024 11:44
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Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde orman yangınları, itfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yayıldı. Bölgedeki birçok kent ve kasabaya tahliye emri verilirken, birçoğuna da 'tahliye için hazır olun' uyarısı yapıldı.

Yunan İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Tüm Sivil Savunma güçleri gece boyunca yoğun bir mücadele vermiş ve insanüstü çabalara rağmen yangın hızla ilerlemiş, şu anda Penteli'ye doğru ilerlemektedir. Bu nedenle saat 04: 52'de Palia ve Nea Penteli, Melissia, Politia Ekali, Drafi ve Nea Erythrea yerleşim birimlerinde yaşayanların hazır olmaları için bir mesaj yayınlandı. Saat 05: 10'da Nea Penteli'den Melissia'ya ve Palia Penteli'den Vrilissia'ya yerleşim yerlerinde yaşayanların tahliyesi için yeni bir mesaj yayınlandı. Saat 05: 13'te Drafi, Dioni ve Damarasi Rafina yerleşim yerlerinde yaşayanların Marathon Avenue'ye, saat 05: 40'ta ise Dau Pentelis ve Agios Spyridonas yerleşim yerlerinde yaşayanların Rafina'ya tahliyesi için yeni bir mesaj yayınlandı. Kısa bir süre önce 05: 45'te Anthousa bölgesindeki sakinlere hazır olmaları için bilgi verildi" denildi.

ÇOCUK HASTANESİ VE ASKERİ HASTANE TAHLİYE EDİLİYOR

İtfaiyeden yerel saatle 05.59'da yapılan açıklamada, Penteli'de çocuk hastanesi be askeri hastanenin tahliye edildiği belirtildi. Yunan İtfaiyesi, yangına 510 personel, 16 orman ekibi, 152 araç, çok sayıda gönüllü ve 29 hava aracıyla müdahale edildiğini açıkladı. Gece boyu esen sert rüzgar nedeniyle bölgede tehlikeli koşuların sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

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