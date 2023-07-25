Yunanistan'da yangın sırasında su sporu tutkunları keyiflerine devam etti - Son Dakika
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Yunanistan'da yangın sırasında su sporu tutkunları keyiflerine devam etti

25.07.2023 11:21

Yunanistan'da çıkan yangın sırasında uçurtma sörfçüleri ve diğer su sporu tutkunları tesisleri kullanmaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan videolar, sporcuların yangını umursamadan spor yaptığı anları gösteriyor. Yangın, hızlı bir şekilde yayılan sıcak, rüzgarlı ve acil durum koşullarının birleşimiyle ortaya çıktı. Şu ana kadar kontrol altına alınamayan yangın, 533 dönüm araziyi yakmış durumda.

Yunanistan'da yangın ekipleri,Columbia Nehri Kanyonu boyunca yangınla mücadele ederken, uçurtma sörfçüleri ve diğer su sporu tutkunları tesisi keyifle kullanmaya devam etti. Sporcuların yangını umursamadan spor yaptıkları anlara ait video sosyal medyada yankı uyandırdı.

Tünel 5 Yangını olarak adlandırılan yangın, Pazar günü çıktı ve Güneydoğu Washington Ortaajansı Olay Yönetimi Ekibi'ne göre, "sıcak, rüzgarlı koşulların, aşırı arazinin ve acil durumun" birleşimi nedeniyle hızla yayıldı.

Yangının ilk gününden çekilen bu görüntüler, itfaiye uçaklarının yangını söndürmek için su ve retardan bıraktığı sırada insanların nehir boyunca uçurtma sörfü ve rüzgar sörfü yaptığı görülüyor.

Çarşamba sabahına kadar yangın, 533 dönüm araziyi yakmış ve sadece yüzde 5'i kontrol altına alınmıştı. Skamania İlçesi Şerif Ofisi, en az 189 personelin yangına atanmış olduğunu ve daha fazla kaynağın beklediğini açıkladı, "el ekipleri, ağır ekipman ve beş yangın motorlu araç grev ekibini içeren."

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Son Dakika Dünya Yunanistan'da yangın sırasında su sporu tutkunları keyiflerine devam etti - Son Dakika


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