Çipras'tan AB'ye skandal çağrı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti Yunan muhalefetini de korkuttu - Son Dakika
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Çipras'tan AB'ye skandal çağrı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti Yunan muhalefetini de korkuttu

07.10.2022 15:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın gelebiliriz" resti Yunanistan'ın ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'ı da korkuttu. Avrupa Birliği'ne (AB) şikayette bulunan Çipras, Türkiye'ye yaptırım istedi.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki tansiyon günden güne artarken yeni açıklamalar tartışmaları farklı bir noktaya getiriyor. Son olarak Yunanistan ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile görüşmesinde bir açıklama yaptı.

''TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULANMALI''

Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesine konuşan SYRIZA partisinin içerisinden kaynaklar Çipras'ın, "Türkiye, Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını ihlal ederse yaptırımlar devreye sokulmalı" dediğini söyledi.

AB'DEN YUNANİSTAN'A DESTEK

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano geçtiğimiz günlerde, "Yunanistan, AB üyesi bir ülkedir. AB ve üye devletler, karşılıklı olarak yapıcı iş birliğine devam etmek için Türkiye'den gerilimi düşürmesi ve yapıcı bir yaklaşım sergilemesi taahhüdü beklentilerini çok net bir şekilde beyan etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

''BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ''

Öte yandan Avrupa Siyasi Topluluğu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını yineledi. Gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek 'saldırabiliriz' mi demek istiyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Yani konuyu anlamışsın aslında" diyerek yanıt vermişti.

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Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çipras'tan AB'ye skandal çağrı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti Yunan muhalefetini de korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çipras'tan AB'ye skandal çağrı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti Yunan muhalefetini de korkuttu - Son Dakika
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