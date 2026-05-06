Yunanistan ve Fransa Savunma Anlaşmasını Yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan ve Fransa Savunma Anlaşmasını Yeniledi

Yunanistan ve Fransa Savunma Anlaşmasını Yeniledi
06.05.2026 03:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan ve Fransa, savunma iş birliği anlaşmasını süresiz olarak yeniledi, yeni anlaşmalar imzalandı.

YUNANİSTAN ile Fransa'nın Eylül 2021'de Paris'te imzalanan ve savunma alanında iş birliği öngören anlaşmayı süresiz yenilediği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Atina'ya yaptığı ziyaretin ikinci gününde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile başbakanlık ofisinde bir araya geldi. Liderlerin görüşmesinin ardından iki ülke arasında 8 yeni anlaşma imzalandığı belirtildi. Eylül 2021'de Paris'te iki ülke arasında 5 seneliğine imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın yenilendiği ve taraflar itiraz etmedikçe anlaşmanın otomatik olarak uzatılacağı kaydedildi. Ayrıca, eğitim, bilim, nükleer teknoloji, savunma, dijital okyanus sistemleri ve askeri teknoloji ile MICA IF/RF füzelerinin sürekli desteklenmesine ilişkin 8 yeni anlaşmanın da imzalandığı aktarıldı.

Macron, anlaşmaların imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, yeniledikleri savunma alanındaki iş birliğine yönelik anlaşmanın silahlı saldırı halinde karşılıklı yardıma ilişkin bir madde içerdiğini kaydetti. İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirdiklerini söyleyen Macron, farklı ülkelerle kurdukları iş birlikleri ve ortaklıkları NATO'ya hiçbir zaman alternatif olarak görmediklerinin altını çizerek, NATO'yu zayıflatacak bir adım atmayacaklarını ifade etti.

Miçotakis ise Yunanistan'ın Fransa'dan daha önce satın aldığı Rafale savaş uçaklarını ve Belharra sınıfı fırkateynleri anımsatarak, Rafale savaş uçaklarında kullanılan Fransız yapımı MICA füzelerinin güncellenmesine ilişkin anlaşma yaptıklarını duyurdu. İki ülke arasındaki savunma iş birliğinin NATO'yu da güçlendireceğine inandığını vurgulayan Miçotakis, "Kuzeyde, doğuda, güneyde ve burada, Güneydoğu Akdeniz'deki gelişmeler Avrupa'nın güvenliğini direkt etkiliyor. Bu nedenle uzun vadeli, özgün Avrupa politikasına ihtiyaç vardır ancak rekabetçi bir Avrupa olmaksızın stratejik özerkliğimizin olamayacağını da biliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan ve Fransa Savunma Anlaşmasını Yeniledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:40:34. #7.12#
SON DAKİKA: Yunanistan ve Fransa Savunma Anlaşmasını Yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.