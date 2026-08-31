Yunanistan ve İsrail 3,1 Milyar Avro Savunma Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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Yunanistan ve İsrail 3,1 Milyar Avro Savunma Anlaşması İmzaladı

Yunanistan ve İsrail 3,1 Milyar Avro Savunma Anlaşması İmzaladı
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Yunanistan, İsrail ile 3,1 milyar avroluk hava savunma anlaşması imzaladı. Proje, 'Aşil Kalkanı' adını taşıyor.

(ANKARA) - Yunanistan'ın, İsrail ile 3,1 milyar avro değerinde savunma anlaşması imzalayacak. Anlaşma kapsamında Yunanistan'ın ilk entegre ve çok katmanlı hava savunma ağı kurulacak.

İsrail ve Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunan heyeti ile İsrail Savunma Bakanlığı arasında Tel Aviv'de bugün imzalanması planlanan anlaşmanın yaklaşık 3 yıldır yürütülen müzakerelerin ardından sonuçlandığı belirtildi. Anlaşmanın toplamda 3,1 milyar avro değerinde olduğu ve  İsrail yapımı hava savunma sistemlerinin Yunanistan'a tedarik ve konuşlandırılmasını kapsadığı ifade edildi.

Sistemlerin, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine aşamalı olarak teslim edilmesi ve 35 ay içinde tamamen operasyonel hale getirilmesinin planlandığı belirtildi. Yunan şirketlerinin, anlaşmanın toplam değerinin yaklaşık 700 milyon avroluk bölümünü İsrailli savunma şirketlerinin alt yüklenicileri olarak üstleneceği ifade edildi.

ÜÇ İSRAİL YAPIMI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KULLANILACAK

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, anlaşma kapsamındaki finansmanın büyük bölümünün İsrail merkezli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems'e aktarılması bekleniyor. Rafael, ağır roketler ve balistik füzeleri önlemek üzere tasarlanan "Davut Sapanı" sistemlerinin yanı sıra, insansız hava araçları (İHA) ve diğer insansız sistemlere karşı kullanılabilen mobil Spyder sistemlerini tedarik edecek.

Bir diğer İsrail merkezli savunma şirketi Israel Aerospace Industries (IAI) ise uçak ve füzelere karşı savunma sağlamak üzere geliştirilen Barak MX sistemini temin edecek.

Projede ayrıca, farklı hava savunma sistemlerini koordine edecek ve füze fırlatmalarını yönetecek ulusal düzeyde bir komuta-kontrol merkezinin kurulması planlanıyor. Yapay zeka teknolojilerinin de kullanılacağı merkez, kısmen İsrail'in entegre hava savunma komuta yapısı örnek alınarak oluşturulacak. Yunanistan'da "Aşil Kalkanı" olarak adlandırılan sistem kapsamında Spyder bataryalarının Yunan adalarına konuşlandırılması da planlanıyor.

DENDİAS: "SİLAHLI KUVVETLERİN REFORMUNDA ÖNEMLİ BİR HALKA"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, projeyi hükümetin Silahlı Kuvvetleri yeniden yapılandırmaya yönelik daha geniş kapsamlı çalışmalarının önemli bir unsuru olarak nitelendirdi.

Dendias, programın Yunanistan'ı "yeni bir gerçekliğe" taşıdığını ve savunma ile caydırıcılık konusunda "yeni bir yaklaşım" benimsediğini söyledi. Dendias, Aşil Kalkanı'nı, "Silahlı Kuvvetlerin reformunda önemli bir halka ve çağın jeopolitik ve teknolojik zorluklarına gerekli bir yanıt" olarak nitelendirdi.

"Aşil Kalkanı" projesinin "Gündem 2030" olarak adlandırılan askeri reform programının parçası olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Yunanistan ve İsrail 3,1 Milyar Avro Savunma Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

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