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Yürekleri ağıza getiren görüntü! Kıyafetini düşürdü, alması için oğlunu 9. kattan sarkıttı - Son Dakika

Yürekleri ağıza getiren görüntü! Kıyafetini düşürdü, alması için oğlunu 9. kattan sarkıttı

17.02.2022 14:11

Hindistan'ın Faridabad kentinde iki hafta önce akıllara durgunluk verici bir olay meydana geldi. Bir apartmanda adı açıklanmayan bir anne, alt kattaki balkona kazara düşen kıyafeti almak için oğlunu çarşafla sarkıttı.

Karşı binadaki bir kişinin çektiği görüntülerde çocuğun, 9. kattan sarkıtıldığı görülüyor. Çarşafa tutunan çocuk daha sonra yukarı çekiliyor.

"BİR GÜN HERKES ÖLECEK"

Hindistan merkezli Times Now, konunun sosyal medyada yayılmasının ardından çocuk: "Bir gün herkes ölecek." ifadelerini kullandı.

Anneyse "Üzgünüm. Olayın videosunun çekildiğini bilmiyordum" diye konuştu. Komşular, kıyafetin alınması için annenin çocuğunu sarkıtmadan önce hiçbir girişimde bulunmadığını söyledi.

Apartman yönetimi, bu tür bir davranışın tekrar sergilenmemesi için annenin uyarıldığını bildirdi. Sosyal medyada yine Faridabad'da vuku bulan sıradışı bir olay birkaç gün önce paylaşıldı.

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Hindistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yürekleri ağıza getiren görüntü! Kıyafetini düşürdü, alması için oğlunu 9. kattan sarkıttı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Yürekleri ağıza getiren görüntü! Kıyafetini düşürdü, alması için oğlunu 9. kattan sarkıttı - Son Dakika
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