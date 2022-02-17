Yürekleri ağıza getiren görüntü! Kıyafetini düşürdü, alması için oğlunu 9. kattan sarkıttı

Karşı binadaki bir kişinin çektiği görüntülerde çocuğun, 9. kattan sarkıtıldığı görülüyor. Çarşafa tutunan çocuk daha sonra yukarı çekiliyor.

"BİR GÜN HERKES ÖLECEK"

Hindistan merkezli Times Now, konunun sosyal medyada yayılmasının ardından çocuk: "Bir gün herkes ölecek." ifadelerini kullandı.

Anneyse "Üzgünüm. Olayın videosunun çekildiğini bilmiyordum" diye konuştu. Komşular, kıyafetin alınması için annenin çocuğunu sarkıtmadan önce hiçbir girişimde bulunmadığını söyledi.

Apartman yönetimi, bu tür bir davranışın tekrar sergilenmemesi için annenin uyarıldığını bildirdi. Sosyal medyada yine Faridabad'da vuku bulan sıradışı bir olay birkaç gün önce paylaşıldı.