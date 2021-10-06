Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar

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Ender bulunması nedeniyle dünyanın en pahalı hayvan pençeleri arasında yer alan karıncayiyen pençesi, Nijerya'da yurt dışına kaçırılmak üzere olduğu sırada ele geçirildi.

PENÇELERE EL KONULDU

Nijerya Gümrük Servisi sözcüsü Joseph Attah, yaptığı açıklamada, Lagos'ta yurt dışına kaçırılmak üzere ülkeye sokulan 4 milyon dolar değerinde 15 çuval karıncayiyen pençesine el koyduklarını söyledi. Attah, kaçakçılıkla ilgili 2 kişinin yakalandığını, ele geçirilen karıncayiyen pençelerinin Orman Koruma Müdürlüğüne teslim edildiğini aktardı.

BİRÇOK EŞYADA KULLANILIYOR

Yasa dışı hayvan ticaretinin kilit noktalarından Batı Afrika'da, karıncayiyen pençeleri veya fil dişleri geleneksel tıp, mücevher imalatı ya da hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere yasa dışı yollarla bölge ülkelere gönderiliyor.