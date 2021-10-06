Üye Girişi
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar - Son Dakika

Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar

06.10.2021 10:10

Değeri ile tüm dünyanın gözdesi olan karıncayiyen pençesi, Nijerya'da ele geçirildi. Yurt dışına kaçırılmak istenen pençenin değeri tam 4 milyon dolar.

Ender bulunması nedeniyle dünyanın en pahalı hayvan pençeleri arasında yer alan karıncayiyen pençesi, Nijerya'da yurt dışına kaçırılmak üzere olduğu sırada ele geçirildi.

PENÇELERE EL KONULDU

Nijerya Gümrük Servisi sözcüsü Joseph Attah, yaptığı açıklamada, Lagos'ta yurt dışına kaçırılmak üzere ülkeye sokulan 4 milyon dolar değerinde 15 çuval karıncayiyen pençesine el koyduklarını söyledi. Attah, kaçakçılıkla ilgili 2 kişinin yakalandığını, ele geçirilen karıncayiyen pençelerinin Orman Koruma Müdürlüğüne teslim edildiğini aktardı.

BİRÇOK EŞYADA KULLANILIYOR

Yasa dışı hayvan ticaretinin kilit noktalarından Batı Afrika'da, karıncayiyen pençeleri veya fil dişleri geleneksel tıp, mücevher imalatı ya da hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere yasa dışı yollarla bölge ülkelere gönderiliyor.

Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar

Nijerya, dolar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ziynet Sali, 11:17 Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notu ile mayolu pozlarını paylaştı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı 11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Kanadalı bilim insanlarından Delta varyantıyla ilgili korkutan araştırma: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül 11:11 Kanadalı bilim insanlarından Delta varyantıyla ilgili korkutan araştırma: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül
İstanbul'da 16 ayrı eve eş zamanlı yapılan baskında torbacı çetesi çökertildi 11:01 İstanbul'da 16 ayrı eve eş zamanlı yapılan baskında torbacı çetesi çökertildi Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi 10:48 Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı 10:40 Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor 10:09 Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 09:54 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:19 Son dakika! Yeni güne 8,92'den işlem görerek başlayan dolar, yeni rekorları zorluyor
11:17 Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notu ile mayolu pozlarını paylaştı
11:14 Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın
11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı
11:00 Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Burcu Alptekin sarmaş dolaş kameralara yakalandı! Öpücükler havada uçuştu
11:00 İstanbul'da 16 ayrı eve eş zamanlı yapılan baskında torbacı çetesi çökertildi
10:48 Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi
10:43 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor
10:41 Kudüs'te 2 bin 700 yıllık lüks tuvalet bulundu! Kraliyet Sarayı için yapılmış
10:39 Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı
Son dakika! Yeni güne 8,92'den işlem görerek başlayan dolar, yeni rekorları zorluyor Son dakika! Yeni güne 8,92'den işlem görerek başlayan dolar, yeni rekorları zorluyor         
11:19
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
AK Parti'nin yaptırdığı seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı AK Parti'nin yaptırdığı seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı         
11:09
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Burcu Alptekin sarmaş dolaş kameralara yakalandı! Öpücükler havada uçuştu Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Burcu Alptekin sarmaş dolaş kameralara yakalandı! Öpücükler havada uçuştu         
11:01
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı         
10:14
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı         
09:53
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor         
09:40
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi         
09:10
Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek         
08:05
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 11:29:36. #1.13#
SON DAKİKA: Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement