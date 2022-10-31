Kahraman adam, genç kadını pitbullun ağzından kurtardı! Bu hareketi herkesin öğrenmesi gerek - Son Dakika
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Kahraman adam, genç kadını pitbullun ağzından kurtardı! Bu hareketi herkesin öğrenmesi gerek

31.10.2022 16:11

Yurtdışında yaşanan bir olayda kahraman aşçının, genç kadını pitbullun ağzından kurtardığı anlar anbean kameralara kaydedildi. Pitbullun arkasından yaklaşarak nefesini kesen adamın yaptığı hareketin herkes tarafından öğrenilmesi gerektiği ifade edildi.

Birçok ülkede bakılması ve beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpekler saldırganlıkları ve güçleriye biliniyor.

YURTDIŞINDA YAŞANDI

Yurtdışında çekilen görüntülerde, küçük köpekleriyle yürüyüş yapan 3 kadın aniden saldırıya uğruyor. Elinde köpek tutan kadın saldırıya rağmen köpeğini bırakmıyor ve arkadaşına veriyor. Pitbull ise ayağından yakaladığı kadını hareketsiz bırakarak saldırmaya devam ediyor.

CESARETİYLE KAHRAMAN OLDU

O sırada sesleri duyan kahramanımız olay yerine geliyor. Yakındaki bir restoranda aşçı olarak çalışan adam pitbull cinsi köpeğin boynunu elleri arasına alarak sıkmaya başlıyor. Köpek bir süre sonra nefessiz kalıyor ve kadını bırakmak zorunda kalıyor.

KISA SÜRELİ BAYGINLIK YAŞADI

Kısa süreli baygınlık geçiren pitbull olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor. Aşçının müdahale yöntemi pitbull ve köpek saldırılarına karşı yeni bir yöntemi de gündeme getirdi. Boğazı güçlü bir şekilde bırakmadan sıkarak insanların hayatını kurtarabilir.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kahraman adam, genç kadını pitbullun ağzından kurtardı! Bu hareketi herkesin öğrenmesi gerek - Son Dakika


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