ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse

24.09.2022 16:41

Öğretmenlerle yaptığı konuşma sırasında inleyiciler arasından önde oturan bir kadını işaret eden ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Bana 'merhaba' demelisin. Dostluğumuz eskilere dayanıyor. O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse. Bu kadın çok şey yapmama yardım etti" sözleri dinleyenleri şoke etti. Biden'ın adı küçük çocuklara ilgi duyduğu iddialarına karışmıştı.

ABD'nin Devlet Başkanı Joe Biden, ülkenin en büyük işçi sendikası olan Ulusal Eğitim Derneği'nin başkent Washington'da düzenlediği etkinliğe katıldı. Konuşma yaptığı sırada, dinleyiciler arasında en önde oturan bir kadını işaret ederek sarf ettiği sözler gündem oldu.

''DOSTLUĞUMUZ ESKİLERE DAYANIYOR''

Biden kadını göstererek, kendisiyle 'eski bir tanışıklığı' olduğuna atıfta bulundu. Biden, "Bana merhaba demelisin. Dostluğumuz eskilere dayanıyor. O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse. Bu kadın çok şey yapmama yardım etti" ifadelerini kullandı. Biden'ın ismi zaman zaman küçük çocuklara ilgi duyduğu iddialarına karışmıştı.

HUNTER BIDEN'IN TELEFON KAYITLARI ÇIKMIŞTI

Daha önce de ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın telefonundaki veriler internete sızmasıyla ailenin soyadı, 'çocuk istismarı' ile gündeme geldi. Hunter Biden'ın yaşı 15'ten küçük kız çocuklarıyla çekildiği uygunsuz fotoğraflar, porno sitelerindeki '12 yaş' araması ve babası Joe Biden'ı 'Pedofil Peter' olarak kaydetmesi açığa çıkmıştı.

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse - Son Dakika
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