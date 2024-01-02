 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zamanda geri giderek, aynı yılbaşını iki kez yaşama hayalleri suya düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Zamanda geri giderek, aynı yılbaşını iki kez yaşama hayalleri suya düştü

United Airlines'ın UA200 sefer sayılı uçağındaki yolcuların 2023 yılbaşını iki kez yaşama hayalleri, uçuşun ertelenmesiyle suya düştü. Firma, 'Sadece bir kez yaşarsın ama yılbaşı gecesini iki kez kutlayabilirsiniz!' mesajıyla duyurduğu uçuşun, Guam'dan ayrılarak Hawaii'deki Honolulu kentine varışını 31 Aralık'ta planlamıştı. Ancak yolcular, uçuşun ertelenmesi sonucu yeni yılın ilk saatlerinde varış yapabildi ve geri sayımı kaçırdı.

Zamanda geri giderek, aynı yılbaşını iki kez yaşama hayalleri suya düştü
02.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:43
Abone Ol

Firma reklamını yapmıştı: Yanlış zamana yolculuk

Zamanda geri giderek, aynı yılbaşını iki kez yaşama hayalleri suya düştü. United Airlines'ın UA200 sefer sayılı uçağındaki yolcular, 2023'ün son saatlerini yeniden yaşamak isterken kendilerini 1 Ocak 2024'ün ilk saatlerinde buldular.

United Airlines'a ait UA200 sefer sayılı uçağı bu imkânı sağlayacaktı. Ancak yolcuların "zamanda yolculuk" hayali yanlış yılda varış yapılmasıyla suya düştü.

Söz konusu uçağın yeni yılın ilk gününde sabah 7.35'te Guam'dan ayrılması ve 31 Aralık saat 18.50'de Hawaii'deki Honolulu kentine iniş yapması planlanmıştı.

United Airlines bu uçuşu X platformundan, "Sadece bir kez yaşarsın ama yılbaşı gecesini iki kez kutlayabilirsiniz!" mesajıyla duyurmuştu.

CNN'de yer alan habere göre, resmi Instagram hesabında ise "Zamanda yolculuk gerçek!" yazılmıştı.

Ancak uçuşun ertelenmesi sonucu yolcular geri sayımı kaçırdı ve rötar nedeniyle yeni yılın ilk gününde varış yapabildi.

X platformunda ise yolcular şikayetlerini ve hayal kırıklıklıklarını dile getirdi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

United Airlines, Yılbaşı, Hawaii, Aralık, Guam, Turizm, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zamanda geri giderek, aynı yılbaşını iki kez yaşama hayalleri suya düştü - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango İkramiyesi Kolombiya'ya Çıkmadı Milli Piyango İkramiyesi Kolombiya'ya Çıkmadı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:11:42. #1.11#
SON DAKİKA: Zamanda geri giderek, aynı yılbaşını iki kez yaşama hayalleri suya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement