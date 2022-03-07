Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni - Son Dakika

Energodar kentinde bulunan Zaporjiya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında hayatını kaybeden iki Ulusal Muhafız için kentte cenaze töreni düzenlendi.

Energodar, Zaporjiya Nükleer Santrali'nin Rusya ordusu tarafından ele geçirilmesi sırasında hayatını kaybeden iki Ulusal Muhafız için bugün kent meydanında cenaze töreni düzenlendi. Energodar Belediye Başkanı cenaze töreninden kareler paylaştı.