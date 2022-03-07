Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni - Son Dakika
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Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni

07.03.2022 14:41
Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni

Energodar kentinde bulunan Zaporjiya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında hayatını kaybeden iki Ulusal Muhafız için kentte cenaze töreni düzenlendi.

Energodar kentinde bulunan Zaporjiya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında hayatını kaybeden iki Ulusal Muhafız için kentte cenaze töreni düzenlendi.

Energodar, Zaporjiya Nükleer Santrali'nin Rusya ordusu tarafından ele geçirilmesi sırasında hayatını kaybeden iki Ulusal Muhafız için bugün kent meydanında cenaze töreni düzenlendi. Energodar Belediye Başkanı cenaze töreninden kareler paylaştı.


Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni
Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni
Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni
Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni
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Nükleer, Cenaze, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zapojirya Nükleer Santrali'nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni - Son Dakika
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