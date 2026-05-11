Almanya'da Aşırı Sağcı Afd, Brandenburg'da İlk Kez Belediye Başkanlığı Kazandı - Son Dakika
11.05.2026 11:16  Güncelleme: 12:34
Almanya'nın Brandenburg eyaletine bağlı Zehdenick kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerini sağ popülist AfD'nin adayı René Stadtkewitz, yüzde 58,4 oyla kazanarak partisine tarihi bir başarı getirdi. AfD, Brandenburg'da doğrudan seçilmiş ilk belediye başkanını kazanmış oldu.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'nın Brandenburg eyaletine bağlı Zehdenick kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerini, sağ popülist Almanya için Alternatif Parti'nin (AfD) adayı René Stadtkewitz yüzde 58,4 oyla kazandı. Bu sonuçla AfD, Brandenburg'da ilk kez doğrudan seçilmiş bir belediye başkanlığı elde etti.

Daha önce Berlin'de Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) milletvekilliği yapan Stadtkewitz, 2010 yılında partisinden ayrılmış ve "Die Freiheit" adlı partiyi kurmuştu. 2024 yılında sağ popülist parti AfD'ye katılan ve geçmişte Pegida gösterilerinde konuşma yapan siyasetçi, İslam'ı "şiddet yanlısı ve hoşgörüsüz bir ideoloji" olarak nitelendirmişti.

Zehdenick'teki seçim, önceki Belediye Başkanı Alexander Kretzschmar'ın görevden alınmasının ardından yapıldı. Bağımsız aday olarak seçilen Kretzschmar, göreve başladıktan kısa süre sonra sağlık gerekçesiyle uzun süreli izne ayrılmıştı. Bu süreçte belediye yönetimi geçici olarak Belediye Başkan Yardımcısı Marco Kalmutzke tarafından yürütülüyordu.

Kaynak: ANKA

