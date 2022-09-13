Zelenski: 6 bin kilometrekare alanın kontrolü sağlandı - Son Dakika
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Zelenski: 6 bin kilometrekare alanın kontrolü sağlandı

13.09.2022 10:34
Zelenski: 6 bin kilometrekare alanın kontrolü sağlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ordunun ilerleyişinin sürdüğünü ifade ederek, Eylül ayının başından bu yana 6 bin kilometrekare alanın kontrolünün geri alındığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ordunun ilerleyişinin sürdüğünü ifade ederek, Eylül ayının başından bu yana 6 bin kilometrekare alanın kontrolünün geri alındığını belirtti.

Ulusa sesleniş konuşmasında sahadaki son gelişmeleri aktaran Zelenski, "Eylül ayının başından bugüne kadar, ordumuz doğuda ve güneyde Ukrayna topraklarının 6 bin kilometrekaresini kurtardı. Birliklerimizin hareketi devam ediyor" dedi.

"ENERJİ TERÖRÜ" Rusya'nın 'enerji' kozunu kasten oynadığını belirten Zelenski, Rusya'nın söz konusu tutumunu 'enerji terörü' olarak nitelendirdi. Zelenski, "Enerji terörü. Dünyadaki birçok ülkenin sakinleri, elektrik, doğal gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle acı çekiyor. Rusya bunu kasıtlı yapıyor. Avrupa'daki gaz piyasasını kasten istikrarsızlaştırıyor. Saldırılarıyla, Ukrayna'nın Avrupa'ya elektrik ihraç etme kabiliyetimizi kasıtlı olarak sınırlandırıyor. Ukrayna'dan elektrik ihracatı, Avrupa'daki enerji krizinin ciddiyetini hafifletebilir, aynı şekilde gıda ihracatımız da dünyadaki gıda krizinin şiddetini hafifletebilir" dedi."RUSYA ALTYAPIYI HEDEF ALIYOR"Rusya'nın kasten Ukrayna altyapısını hedef aldığını belirten Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün ve bugün, Rus ordusu Ukrayna enerji altyapısını vurdu. Yüz binlerce Ukraynalı kendilerini karanlıkta buldu. Evler, hastaneler, okullar, ortak altyapı... Rus füzeleri, ülkemizin Silahlı Kuvvetlerinin altyapısıyla kesinlikle hiçbir ilgisi olmayan nesneleri vurdu. Rusya, Ukrayna'nın yeteneklerini Avrupa'daki durumu istikrara kavuşturacak şekilde yönlendirmemizi engellemeye çalışıyor. Elektrik ihracatımız şu anda Rusya'nın çok korktuğu bir şey. Çünkü bu kış çılgın enerji fiyatları nedeniyle Rusların Avrupalıların ceplerini boşaltma planlarını bozabiliriz."


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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Eylül, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski: 6 bin kilometrekare alanın kontrolü sağlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Zelenski: 6 bin kilometrekare alanın kontrolü sağlandı - Son Dakika
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