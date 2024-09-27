Zelenski, Biden ve Harris ile Zafer Planı'nı Görüştü - Son Dakika
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Dünya

Zelenski, Biden ve Harris ile Zafer Planı'nı Görüştü

Zelenski, Biden ve Harris ile Zafer Planı\'nı Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Washington'da Biden ve Harris ile Zafer Planı'nı sundu.

27.09.2024 11:22
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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, başkent Washington'da ABD Başkanı Joe Biden, mevcut Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris ile görüşme yaptı. Zelenski, iki lidere de Zafer Planı'nı sundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya gelerek kendisine Zafer Planını sundu. Devlet Başkanı, Kamala Harris'e ilk Barış Zirvesi'ne katılımı ve ABD'nin Ukrayna'ya başından beri sağladığı sarsılmaz destek için teşekkür etti. Görüşme sırasında Başkan Zelenski Zafer Planının ayrıntılarını paylaştı" denildi.

BİDEN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Zelenski, daha sonra Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. İki lider, Zafer Planı ile ilgili ekiplerine gelecek adımlar konusunda istişarelerde bulunma talimatı verdi. Yapılan açıklamada, "Zelenski, Zafer Planı'nı ABD Başkanı'na sundu. Liderler Planın diplomatik, ekonomik ve askeri yönlerini ele aldılar ve ekiplerine gelecek adımlar konusunda istişarelerde bulunmaları talimatını verdiler. Joe Biden 12 Ekim'de Almanya'da liderler düzeyinde Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı düzenleyecek. Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanları, istişarelerin gidişatını gözden geçirmek üzere ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca, Ukrayna'ya yönelik ilave desteği koordine etmek üzere uluslararası ortaklarla bir araya gelecekler" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Zelenski, Biden ve Harris ile Zafer Planı'nı Görüştü - Son Dakika

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