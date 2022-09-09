Zelenski: Bin kilometrekareden fazla toprağımız kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam saatlerinde ulusa seslenerek 1 Eylül'den bu yana bin kilometrekareden fazla Ukrayna toprağının kurtarıldığını duyurdu. Zelenski diğer yandan Putin'in Ukrayna tahılına dair yaptığı açıklamaya cevap niteliğinde, Ukrayna tahılının hangi ülkelere gittiğine dair bilgi verdi.

Zelenski açıklamasında kurtarılan Ukrayna topraklarıyla ilgili "Devam eden savunma harekatları kapsamında kahramanlarımız şimdiden onlarca yerleşim birimini özgürleştirdi. ve bugün bu hareket devam etti, yeni sonuçlar var. Toplamda, 1 Eylül'den bu yana topraklarımızın bin kilometrekareden fazlası kurtarıldı" ifadelerini kullandı.