Zelenski: Bin kilometrekareden fazla toprağımız kurtarıldı - Son Dakika
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Zelenski: Bin kilometrekareden fazla toprağımız kurtarıldı

09.09.2022 11:19
Zelenski: Bin kilometrekareden fazla toprağımız kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam saatlerinde ulusa seslenerek 1 Eylül'den bu yana bin kilometrekareden fazla Ukrayna toprağının kurtarıldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam saatlerinde ulusa seslenerek 1 Eylül'den bu yana bin kilometrekareden fazla Ukrayna toprağının kurtarıldığını duyurdu. Zelenski diğer yandan Putin'in Ukrayna tahılına dair yaptığı açıklamaya cevap niteliğinde, Ukrayna tahılının hangi ülkelere gittiğine dair bilgi verdi.

Zelenski açıklamasında kurtarılan Ukrayna topraklarıyla ilgili "Devam eden savunma harekatları kapsamında kahramanlarımız şimdiden onlarca yerleşim birimini özgürleştirdi. ve bugün bu hareket devam etti, yeni sonuçlar var. Toplamda, 1 Eylül'den bu yana topraklarımızın bin kilometrekareden fazlası kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

KENYA İLE GELİŞEN İLİŞKİLERGöndere çekilen her Ukrayna bayrağı için orduya, istihbarat görevlilerine ve özel servislere minnettar olduğunu ifade eden Zelenski, Kenya Devlet Başkanını seçimleri kazanmasından dolayı arayarak tebrik ettiğini vurguladı. Zelenski iki ülke arasındaki ilişkilerin genişlemesini ümit ettiğini belirtti.PUTİN'E CEVAP Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna tahılı konusundaki açıklamasına cevap veren Zelenski, dük akşam yayınladığı konuşmasında tahılın hangi ülkelere gittiğine dair bilgi verdi. Tahıl ihracatı konusunda Ukrayna tahılını taşıyan 4 geminin, dün Asya ülkelerine doğru yola çıktığını ifade eden Zelenski, şimdiye kadar 65 bin ton tahılın Sudan'a ulaştığını ifade etti. Zelenski, "50 bin tondan fazla buğday dün (7 Eylül) Kenya'ya yola çıktı. Lübnan ve Libya için gemiler şu anda Odesa'da Pivdennyi Limanı'nda yükleniyor" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Eylül, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski: Bin kilometrekareden fazla toprağımız kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenski: Bin kilometrekareden fazla toprağımız kurtarıldı - Son Dakika
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