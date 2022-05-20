Zelenski: Donbass tamamen yok edildi! Bu saldırılar "soykırım" olarak nitelendirilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, halka seslendiği konuşmasında Rusya'nın işgal girişimine dair son durumu aktardı.

"DONBASS TAMAMEN YOK EDİLDİ"

Zelenski, Rus güçlerinin ülkenin doğusundaki Donbass bölgesini "dümdüz ettiğini" söyleyerek, "Odessa bölgesinde, Ukrayna'nın merkezindeki şehirlerde sürekli saldırılar var. Donbass tamamen yok edildi" dedi.

"KASITLI VE CANİCE BİR GİRİŞİM"

Zelenski, son haftalarda Rus ordusunun ana hedefi olan Donbass'a yönelik, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Harkov bölgesinin kurtarılması için operasyonlarına devam ediyor. Ancak Donbass'ta işgalciler baskıyı artırmaya çalışıyor. Orası cehenneme döndü ve bu abartı değil. Severodonetsk'in acımasızca bombalanması, sadece bir günde 12 ölü ve onlarca yaralı vardı" şeklinde konuştu.

"Tüm bunların Rusya için askeri yönden hiçbir açıklaması yok ve olamaz" diyen Zelenski, "Bu, mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı öldürmeye yönelik kasıtlı ve canice bir girişimdir. Bu, Ukrayna halkına yönelik soykırım olarak nitelendirilecek ve işgalcilerin mutlaka adalet önüne çıkarılacağı şeydir" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN UKRAYNA'YA 40 MİLYAR DOLARLIK DESTEK PAKETİ

Zelenski, yapılan desteklere bir yenisinin daha eklendiğini ifade ederek, "ABD'ye Ukrayna ve demokrasi için 40 milyar dolarlık yeni bir destek paketini onayladığı için minnettarım. Bugün bu paket ABD Senatosu'ndan geçti. Güçlü liderliğin bir tezahürü ve ortak özgürlük savunmamıza gerekli bir katkıdır. Bu sadece harcamalar veya ortaklardan gelen bir hediye değil. Bu onların kendi güvenliklerine katkılarıdır. Çünkü Ukrayna'nın savunması aynı zamanda Rusya'nın kışkırtabileceği yeni savaşlardan ve krizlerden de korunması anlamına geliyor. Rusya'nın devletimize karşı saldırganlığında başarılı olmamasını sağlamak için hep birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.