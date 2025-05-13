Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan barış görüşmelerine başlama teklifine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de olumlu yanıt gelmişti.
Putin'in teklifini kabul eden ve Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyleyen Zelenski "Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" demişti.
İstanbul'a gelmeden önce bugün yeni bir açıklama yapan Zelenski resti çekti. İstanbul'da yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği öğrenilen Zelenski'nin Rus heyetinden başka kimseyle masaya oturmayacağını aktardığı ifade edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna görüşmesi için çarpıcı açıklamalarda bulunarak toplantıya kendisinin de katılabileceğini ima etti. Trump "Uçarak gitmeyi düşünüyorum. Aslında perşembe günü çok fazla toplantım var ama sanırım bir ihtimal var. Orta Doğu'da bir yerde olacağım, ancak yararlı olacağını düşünürsem oraya uçarım" dedi.
Son Dakika › Dünya › Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek - Son Dakika
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