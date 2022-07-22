Zelenski'nin Danışmanı Podolyak: Biz, Türkiye ve BM ile anlaşma imzalayacağız

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın Danışmanı Mihaylo Podolyak, bugün imzalanacak anlaşmalarla ilgili bilgi verdi. Podolyak, Rusya ile herhangi bir belge imzalamayacaklarını, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerle anlaşma imzalayacaklarını belirterek Rusya'nın Türkiye ve BM ile ayrıca ayna anlaşma imzalayacağını duyurdu.

Podolyak açıklamasında "Ukrayna, Rusya ile herhangi bir belge imzalamamaktadır. Türkiye ve BM ile bir anlaşma imzalıyoruz ve onlara karşı yükümlülükler üstleniyoruz. Rusya, Türkiye ve BM ile bir ayna anlaşması imzalıyor" dedi. Podolyak ayrıca "Rus gemileri tarafından nakliye eskortu yok ve limanlarımızda Rus temsilcilerinin varlığı yok. Provokasyon durumunda, derhal askeri müdahale. Kargo gemilerinin tüm incelemeleri ihtiyaç olduğunda ortak bir grup tarafından Türk sularında yapılacak" ifadelerini kullandı.