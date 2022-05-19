Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız - Son Dakika
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Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız

19.05.2022 12:11

Rusya işgalindeki Ukrayna'da savaş devam ederken, Ukrayna lideri Zelenski'nin Danışmanı Mihail Podolyak ateşkes ihtimaline dair yaptığı açıklamada, "Bize ateşkes teklif etmeyin. Bu, Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden imkansız. Rusya, işgal altındaki topraklarımızı tamamen özgürleştirmeye hazır olana kadar müzakere ekibimiz silahlar, yaptırımlar ve paradır" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşında 85. güne girildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından savaş dair açıklamalarda bulundu.

"RUS BİRLİKLERİ TAMAMEN GERİ ÇEKİLMEDEN İMKANSIZ"

Yaklaşık 3 aydır Rus heyet ile müzakere masasına oturan Podolyak, devam eden sürece ilişkin konuşup resti çekti. Zelenski'nin sağ kolu, "Bize ateşkes teklif etmeyin. Bu, Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden imkansız" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERE EKİBİMİZ; SİLAHLAR, YAPTIRIMLAR VE PARADIR"

Fransa ile Almanya'nın aracılık ettiği ve Belarus'un başkenti Minsk'te 2015 yılında Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için imzalanan barış anlaşmasına işaret eden Podolyak, "Ukrayna yeni 'Minsk' ve savaşın birkaç yıl içinde tekrar etmesiyle ilgilenmiyor. Rusya, işgal altındaki topraklarımızı tamamen özgürleştirmeye hazır olana kadar müzakere ekibimiz silahlar, yaptırımlar ve paradır" dedi.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta sivil can kayıpları artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları sonucunda 658'den fazla çocuğun yaralandığı, 231 çocuğun ise hayatını kaybettiği belirtildi. Savcılık, ayrıca saldırılarda 457'den fazla sivilin de yaralandığını açıkladı. Rakamların son veriler olmadığı, geçici olarak işgal edilmiş ve kurtarılmış bölgelerde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Donetsk bölgesinde 144, Kiev bölgesinde 116, Harkov bölgesinde 100, Çernihiv bölgesinde 68, Herson bölgesinde 48, Luhansk bölgesinde 47, Mikolayiv bölgesinde 44, Zaporijya bölgesinde 28, Sumi bölgesinde 17, Jitomir bölgesinde 15 ve başkent Kiev'de 16 çocuğun saldırılardan etkilendiği duyuruldu. Öte yandan, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle ülkede toplam bin 828 eğitim kurumunun hasar gördüğü kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan 'ateşkes' sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız - Son Dakika


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