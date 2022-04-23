Zelenski: Rusya için Ukrayna'ya saldırmak sadece bir başlangıç - Son Dakika
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Zelenski: Rusya için Ukrayna'ya saldırmak sadece bir başlangıç

23.04.2022 07:00

Ukrayna Devlet Başkan Zelenski, Rusya için Ukrayna'ya saldırmanın sadece bir başlangıç olduğunu, Rusya'nın daha sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istediğini ileri sürdü.

Rusya- Ukrayna savaşında 2. aya girilirken Ukrayna Devlet Başkan Volodimir Zelenski, savaştaki sonra durumu değerlendi.

"DİĞER ÜLKELERİ ELE GEÇİRMEK İSTİYORLAR"

Zelenski, yayımladığı video mesajında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir başlangıç olarak öngörülmüştü. Sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istiyorlar. Doğal olarak, Rusya'nın bu hırsını kırmak için kendimizi gerektiği kadar savunacağız." dedi.

"BİZE YARDIM ETMELİSİNİZ"

Zelenski, savaşa tepki vermeyen ve Ukrayna'ya yardım etmeyen tarafsız ülkelere de çağrıda bulunarak, bunun çok riskli olduğunu, bu tür ülkelerin her şeylerini kaybedebileceğini söyledi. Yaşamın ölüme karşı zaferine inanan tüm halkların Ukrayna ile savaşması gerektiğini savunan Zelenski, "Bize yardım etmelisiniz, çünkü bu yolda ilk olan bizdik." ifadesini kullandı.

ZELENSKİ'DEN TEŞEKKÜR

Zelenski ayrıca, Ukrayna'nın ortaklarının istedikleri silahları kendilerine teslim ettiklerini belirterek, bu ülkelere teşekkür etti. Ülkesinin ilk görevinin orduyu gerekli silahlarla temin etmek olduğunu vurgulayan Zelenski, "Ve sonunda bizi dinleyen, tam olarak istediğimizi bize veren tüm ortaklarımıza minnettarım. Çünkü bu silahlarla binlerce insanın hayatını kurtarabileceğimizi kesin olarak biliyoruz. İşgalcilere Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalacakları günün yaklaştığını gösterebiliriz." şeklinde konuştu.

Zelenski ayrıca, Rus ordusunun kontrolündeki topraklarda bulunan Ukraynalıları Rus güçlerine karşı direnmeye çağırdı.

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Kaynak: AA

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