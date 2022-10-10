Zelenski: Rusya, İran yapımı İHA'larla saldırılar düzenlendi

Ukrayna lideri Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya şehrinde son günlerde düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

3 EKİM'DEN BU YANA 43 KİŞİ FÜZE SALDIRILARI SONUCU ÖLDÜ

Rus güçlerinin 3 Ekim'den bu yana Zaporijya'ya düzenlediği füze saldırıları sonucu 43 kişinin öldüğünü ifade ederek, "Ayrıca Harkiv, Donbas şehirlerine, Ukrayna'nın diğer şehirlerine de saldırılar oldu. İran yapımı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi." dedi.

Rus güçlerinin Ukrayna'da sivilleri ve sivil altyapıları hedef aldığını belirten Zelenski, "Sivil halka karşı sürekli terör, Rusya'nın gerçek müzakerelere girmeyi açıkça reddetmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, "Terör, cezalandırılması gereken bir suçtur. Devlet düzeyinde terörizm, dünyada sadece bir kişiyi değil, tüm uluslararası toplumu tehdit eden en korkunç uluslararası suçlardan biridir." diye konuştu.