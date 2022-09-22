Zelenski: Ukrayna, Rusya için adil bir ceza talep ediyor - Son Dakika
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Zelenski: Ukrayna, Rusya için adil bir ceza talep ediyor

22.09.2022 01:07
Zelenski: Ukrayna, Rusya için adil bir ceza talep ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu'na hitap etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu'na hitap etti. Zelenski, savaşın bir suç olduğunu belirterek, "Suç Ukrayna'ya karşı işlendi ve adil bir ceza talep ediyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, BM Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada ülkesine karşı suç işlendiğini ve bu nedenle Ukrayna'nın Rusya'ya ceza verilmesini talep ettiğini dile getirdi. Konuşmasında bu cezanın sadece Ukrayna için değil, dünya için olduğunu belirten Zelenski, "Suç Ukrayna'ya karşı işlendi ve adil bir ceza talep ediyoruz. Suç devlet sınırlarımıza karşı işlendi, suç halkımızın canına karşı işlendi. Suç kadınlarımızın ve erkeklerimizin onuruna karşı işlendi. Rusya'nın yasadışı savaşıyla kışkırttığı feci türbülansın cezası… Bu ceza sadece biz Ukraynalılar için değil, tüm dünya için" dedi.

'UKRAYNA BARIŞ İSTİYOR, SAVAŞI İSTEYEN RUSYA'Ukrayna'nın barış istediğini vurgulayan Zelenski, "Ukrayna barış istiyor. Avrupa barış istiyor. Dünya barış istiyor. Savaş isteyenin kim olduğunu gördük. Tüm BM üye ülkeleri arasında, konuşmamı bölebilseydi, bu savaştan memnun olduğunu söyleyecek tek bir kişi var. Ukrayna, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak savaş alanında gücünü gösterdi. Şimdi ya da gelecekte kimse bize zayıflıkla yaklaşamayacak. Bu mücadeleden bir sonuç alıyoruz. Bu savaşın sonunun ne olacağını ve istikrarlı bir barışın garantisinin ne olacağını görüyoruz" diye konuştu.'RUSYA BU SAVAŞI BİTİRMEK ZORUNDA KALACAK'

Rusya'nın savaşı bitirmek zorunda kalacağını, uluslararası hukukun üstün olduğunu belirten Zelenski, "Rusya, saldırganlık suçunu durdurmak yerine, onu tam ölçekli bir işgale dönüştürdü. Kendimizi savunmaktan başka çaremiz yok. Bunu yapıyoruz. Saldırganı, Ukrayna devletinin uluslararası kabul görmüş sınırının ötesine itiyoruz. Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere gelince, muhtemelen Rusya'dan görüşmeler hakkında farklı sözler duydunuz. Görüşmelerden bahsediyorlar ama askeri seferberlik ilan ediyorlar. Görüşmelerden bahsediyorlar ama Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında sözde referandumlar yapıyorlar. O zaman doğru olan nedir? Rusya'daki askeri seferberlik doğrudur. Sözde referandumlar da doğrudur. Rusya savaş istiyor, bu doğru. Ancak Rusya tarihin akışını durduramayacak. İnsanlık ve onun uluslararası hukuku, tek bir terörist devletten daha güçlüdür. Rusya bu savaşı bitirmek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski: Ukrayna, Rusya için adil bir ceza talep ediyor - Son Dakika

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