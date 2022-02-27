Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerin oluşturacağı "lejyoner birliği" kuruluyor: Ülkemize destek için kritik bir öneme sahip - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir açıklama yaptı.
Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerden oluşturulacak bir "lejyoner birliği" kurulacağını duyurdu.
Dün gece Kiev'de bulunduğunu ve savaşın ön saflarında yer aldığını fotoğraf ve videolarla gösteren Zelenski, "Bu lejyon birliği, ülkemize destek için kritik bir öneme sahip" dedi.
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