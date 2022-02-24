Zelenski: Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski: Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz

24.02.2022 13:06
Zelenski: Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski "Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski "Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz. Ukrayna'yı, şehirlerimizin her karışını desteklemeye hazır olun" dedi.

Zelenski "Ellerinde silahlarla toprak savunmasının bir parçası olarak ülkemizi savunmaya hazır olan tüm Ukrayna vatandaşlarına yönelik yaptırımları kaldıracağız" dedi.

Rusya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini belirten Zelenski, "Rusya'da henüz vicdanını kaybetmemiş olanlar için dışarı çıkıp Ukrayna ile savaşı protesto etmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenski "2.Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası'nın yaptığı gibi, Rusya sabah devletimize haince saldırdı. Bugün itibariyle ülkelerimiz dünya tarihinin farklı taraflarındadır. Rusya bir kötülük yoluna girdi, ancak Ukrayna kendini savunuyor ve Moskova ne düşünürse düşünsün özgürlüğünden vazgeçmeyecek" dedi.


YORUMLAR
500
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Malyar: Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Malyar: Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz

Ukrayna, Rusya, Silah, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Zelenski: Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Rusya Ukrayna'ya karşı operasyon başlattı! İşte hedefteki kentler
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 13:12:39. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenski: Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement