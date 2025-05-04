Zelenskiy, Çekya\'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çekya'ya resmi ziyarette bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in, resmi ziyarette bulunmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gittiği bildirildi. Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenskiy'i Prag Havalimanı'nda Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky karşıladı. Lipavsky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Prag Havalimanı'nda 'özgür dünyanın lideri' Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşıladığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında başta Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Petr Fiala olmak üzere bir dizi temasta bulunacağını ve bölgede yaşayan Ukraynalılarla bir araya geleceğini belirtti.