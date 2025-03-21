Zelenskiy\'e canlı yayında sürpriz telefon: Seni sonra arayacağım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, salı günü basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy'e toplantı sırasında beklemediği bir telefon geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan telefon alan Zelenskiy, basın toplantısını bitirmek için kendisine zaman tanımasını istedi.

"SENİ SONRA ARAYACAĞIM"

Ukrayna lideri, gazetecilerle röportaj yaptığı sırada kendisini arayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Üzgünüm Emmanuel. Gazetecilerle bir görüşmem var. 15-20 dakika içinde seni geri arasam olur mu?" diyerek telefonu kapattı. Zelenskiy'nin o anları sosyal medyada da gündem olurken, birçok kez paylaşıldı.