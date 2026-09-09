Zelenskiy, Norveç Başbakanı Støre ile hava savunmasını ve kış hazırlıklarını görüştü - Son Dakika
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Zelenskiy, Norveç Başbakanı Støre ile hava savunmasını ve kış hazırlıklarını görüştü

Zelenskiy, Norveç Başbakanı Støre ile hava savunmasını ve kış hazırlıklarını görüştü
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Norveç Başbakanı Støre ile görüşmesinde hava savunma sistemlerini güçlendirme, önleme füzeleri, FREYJA programı ve kış hazırlıklarını ele aldı. Zelenskiy, verimli geçen görüşmede Kral Harald'ın vefatı için taziye iletti ve Norveç'in desteğine teşekkür etti.

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi, önleme füzelerine yönelik ihtiyaçlar, FREYJA balistik füze savunma programı ve Ukrayna'nın kışa hazırlanması konularını ele aldıklarını bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile "verimli bir görüşme" yaptığını belirtti. Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Majesteleri Kral Harald V'in vefatı nedeniyle taziyelerimi ilettim. Ukrayna, kraliyet ailesi ve Norveç halkından gelen tüm desteği büyük takdirle karşılıyor. Jonas ile Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini güçlendirme, önleme füzelerine olan ihtiyacımız, FREYJA balistik füze savunma programında daha fazla çalışma ve Ukrayna'yı kışa hazırlama konularını görüştük. Görüşme ve halkımıza olan sarsılmaz desteğiniz için teşekkürler, Jonas."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Savunma, Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy, Norveç Başbakanı Støre ile hava savunmasını ve kış hazırlıklarını görüştü - Son Dakika

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