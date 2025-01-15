Zelenskiy: Rusya'nın Enerji Hedeflerine Yoğun Hava Saldırıları - Son Dakika
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Zelenskiy: Rusya'nın Enerji Hedeflerine Yoğun Hava Saldırıları

Zelenskiy: Rusya\'nın Enerji Hedeflerine Yoğun Hava Saldırıları

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesinin enerji altyapısına yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. 40'tan fazla füze ve 70'ten fazla insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

15.01.2025 12:38  Güncelleme: 12:39
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UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak ülkesinin enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini kaydederek, "Kışın ortasındayız ve Rusların hedefi aynı, enerji sektörümüz" dedi.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu saldırıda balistik füzeler de dahil 40'ten fazla füze kullandığını belirterek, Ukrayna hava savunma kuvvetleri tarafından en az 30 füzenin imha edildiğini bildirdi.

Rusların saldırıda 70'ten fazla İHA da kullandığını vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna hava kalkanının mevcut imkanlarını sürekli güçlendirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın hava savunma sistemleri üretebilmesi için gereken lisansı almak için yakın zamanda müttefik ülkelerle görüştüğünü aktaran Zelenskiy, bu çözümün ülkesinin güvenlik garantisi olabileceğini belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Zelenskiy: Rusya'nın Enerji Hedeflerine Yoğun Hava Saldırıları - Son Dakika

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