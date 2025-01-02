Zelenskiy, Suriye ile Tahıl Programını Geliştirecek

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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye yönetimi ve destek vermeye hazır tüm ortaklarla Ukrayna'da tahıl programını geliştireceklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval'ı kabul ettiğini bildirdi. Her iki bakanın Suriye ziyareti sonrasında hazırladığı rapor hakkında bilgi aldığını belirten Zelenskiy, "Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik tüm çabalara yardımcı olacağız. Suriye yönetimi ve destek vermeye hazır tüm ortaklarla iş birliği yapmak üzere Ukrayna'da tahıl programını geliştireceğiz. Desteğin mümkün olduğunca güçlü olması için Avrupa ve ABD ile irtibat halinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, bu yıl güvenilir ortaklar listesine başta Suriye olmak üzere daha fazla ülkeyi ekleyebileceklerini vurgulayarak, "Uluslararası kuruluşlarda diplomatik ilişkileri ve iş birliğini yeniden tesis etmeye hazırlanıyoruz. Bu temasların güvenlik altyapısını hazırladığı için istihbaratımıza teşekkür ediyorum" dedi.

2024 yılında Ukrayna'nın ihracatını yüzde 15 artırarak 2023 yılına göre 5 milyar doların üzerinde bir artış sağladıklarını kaydeden Zelenskiy, toplam ihracatın 41 milyar doları aştığını söyledi.